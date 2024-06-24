Радий Хабиров оценил последствия шторма в Уфе

В ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров дал собственную оценку ущерба после урагана в Уфе.
Как сообщил мэр столицы Ратмир Мавлиев, в городе насчитали 106 упавших деревьев, 5 опор ЛЭП. Кроме того, 23 автомобиля получили механические повреждения, повреждены кровли трех зданий, поступило 133 сообщения об отключении электроэнергии.
Руководитель республики поручил своим подчиненным научиться оперативно ликвидировать последствия стихийных бедствий.
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