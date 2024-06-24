В Уфе санаторий «Салют» станет крупнейшим в регионе детским реабилитационным центром

«Салют» заиграет новыми красками. На площадке бывшего санатория в Уфе продолжается строительство крупнейшего в регионе детского реабилитационно-образовательного центра. В проекте объекта также были учтены пожелания родителей особенных детей. Так что после открытия пациенты будут чувствовать себя как дома, при этом получая высококвалифицированную помощь специалистов.

В сосновом лесу, словно сказочный замок, возник центр реабилитации для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Основные строительные работы уже завершены. Первое, что увидят посетители, переступив порог центра, — просторный холл с ресепшеном, игровой зоной и большим зимним садом.

У нас тут солнечные световоды, чтобы было естественное освещение. Это для растений хорошо. Руслан Латыпов, начальник строительного участка

Создание доступной безбарьерной среды — один из главных критериев строительства центра реабилитации. В нем предусмотрены расширенные дверные проемы, разноуровневые перила, пандусы, лифты. И даже лестницы разукрасят в разные цвета — первые и последние ступени будут желтого цвета. Все, чтобы обеспечить комфортное передвижение детей.

Здание старое, долго не эксплуатировалось, начало разрушаться. Полностью реконструировали, укрепили. Были и непредвиденные работы. Но ничего, конец уже виден. Рустем Урманов, руководитель проекта

Появятся и новые здания, построенные с нуля. В них расположатся коррекционная школа на 200 мест, республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов, центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Сам стационар будет рассчитан на 80 коек, каждую палату оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания. Изюминкой центра станут солевая шахта и два бассейна с подъёмниками и водным массажем.

Предусмотрена также очистка воды. В подвале стоят фильтры с УФ. Вода не будет стоять. Лариса Романчикова, главный специалист Управления капитального строительства Республики Башкортостан

Процесс строительства республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья находится на личном контроле Главы Башкортостана. Радий Хабиров дал поручение закупить оборудование для учебного корпуса. Весь объект должны сдать к первому сентября.

Наружные и внутренние сети закончены на 100%, завершаем чистовую отделку, с 27 числа приступим к благоустройству территории. Олег Бабенко, заместитель генерального директора строительной компании