Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Уфе

В настоящее время следственным отделом по Октябрьскому району Уфы проводится проверка по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Фото №1 - Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Уфе

По данным пресс-службы регионального следкома, предварительно установлено, что 23 июня рабочий, 2004 года рождения, занимался строительными работами на шестом этаже строящегося объекта на улице Комсомольской, откуда сорвался вниз вместе с каркасом металлоконструкции. Медики констатировали его смерть.    

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается руководство и работники организации, истребуется необходимая документация, инициирована проверка в региональной государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении данного вида работ в организации, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СУ СКРФ по РБ

Напомним, погибший был уроженцем Узбекистана.

Фото: СУ СКРФ по РБ

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