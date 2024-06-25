Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Уфе

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашивается руководство и работники организации, истребуется необходимая документация, инициирована проверка в региональной государственной инспекции труда, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие произошедшему. В ходе проверки действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении данного вида работ в организации, будет дана правовая оценка.

пресс-служба СУ СКРФ по РБ