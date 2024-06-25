Стали известны подробности гибели рабочего на стройке в Уфе

В настоящее время следственным отделом по Октябрьскому району Уфы проводится проверка по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По данным пресс-службы регионального следкома, предварительно установлено, что 23 июня рабочий, 2004 года рождения, занимался строительными работами на шестом этаже строящегося объекта на улице Комсомольской, откуда сорвался вниз вместе с каркасом металлоконструкции. Медики констатировали его смерть.
Напомним, погибший был уроженцем Узбекистана.
Фото: СУ СКРФ по РБ