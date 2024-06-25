В Башкирии мужчину отговорили от непоправимого поступка

В Сибае спасатели и участковый отговорили местного жителя от непоправимого поступка. Подробности рассказали в Госкомитете по ЧС.

Около часа специалисты зонального поисково-спасательного отряда и участковый говорили с 41-летним горожанином, который сидел на подоконнике жилого дома. Он сидел на высоте 8-9 этажа. Мужчина поделился, что испытывает серьёзные трудности в жизни.

Спасателям и правоохранителям удалось отговорить горожанина от непоправимого поступка и посоветовали обратиться за психологической помощью.