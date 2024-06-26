В МВД по Башкирии рассказали, когда чаще всего люди становятся жертвами мошенников

Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Башкирии полковник полиции Азат Тимирьянов рассказал журналистам информационного агентства «Башинформ» о том, в какие дни недели жители республики чаще всего попадаются на удочки аферистов.
Он также отметил, что в 2023 году жители региона перевели на счета мошенников более 3 млрд 200 млн рублей. По итогам четырех месяцев текущего года отдали уже 1 млрд 200 млн рублей. По состоянию на сегодняшний день эта сумма составляет около 1 млрд 700 млн рублей.