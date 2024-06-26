В МВД по Башкирии рассказали, когда чаще всего люди становятся жертвами мошенников

В будние дни граждане могут перевести до 20 млн рублей. В выходные суммы меньше, так как тут и банки не все работают — этот фактор влияет. И когда люди не озабочены какими-то проблемами, отдыхают от работы, они, видимо, более бдительны, чем в трудовые будни. В субботу-воскресенье может быть суммарно 1 млн рублей ущерба. Средний ущерб в день составляет 10-15 млн рублей.

Азат Тимирьянов, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ