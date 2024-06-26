В МВД по Башкирии рассказали, когда чаще всего люди становятся жертвами мошенников

Начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Башкирии полковник полиции Азат Тимирьянов рассказал журналистам информационного агентства «Башинформ» о том, в какие дни недели жители республики чаще всего попадаются на удочки аферистов.  

Фото №1 - В МВД по Башкирии рассказали, когда чаще всего люди становятся жертвами мошенников

В будние дни граждане могут перевести до 20 млн рублей. В выходные суммы меньше, так как тут и банки не все работают — этот фактор влияет. И когда люди не озабочены какими-то проблемами, отдыхают от работы, они, видимо, более бдительны, чем в трудовые будни. В субботу-воскресенье может быть суммарно 1 млн рублей ущерба. Средний ущерб в день составляет 10-15 млн рублей.

Азат Тимирьянов, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ

Он также отметил, что в 2023 году жители региона перевели на счета мошенников более 3 млрд 200 млн рублей. По итогам четырех месяцев текущего года отдали уже 1 млрд 200 млн рублей. По состоянию на сегодняшний день эта сумма составляет около 1 млрд 700 млн рублей.

Идем с приростом, к сожалению. Если говорить о количестве преступлений, то в 2023 году было совершено около 10 тысяч мошенничеств, в 2024 году — 4 тысячи преступлений с учетом хищения денег с банковских карт.

Азат Тимирьянов, начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ
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