В Башкирии спасена корова, которая упала в заброшенный колодец

Бедное домашнее животное провалилось в колодец в селе Красноусольский. Корову заметил проходивший мимо местный житель и решил выложить пост в социальные сети, чтобы поскорее найти хозяина.

«Чья корова? Заберите, пока живая. Напротив Патриотической», – написал неравнодушный мужчина под фото и видео.

Благодаря жителям микрорайона и номерной бирке на ухе животного хозяина удалось быстро отыскать. Как сообщают очевидцы, корову с парой царапин и легким испугом благополучно вытащили из западни.