В Башкирии спасена корова, которая упала в заброшенный колодец

Бедное домашнее животное провалилось в колодец в селе Красноусольский. Корову заметил проходивший мимо местный житель и решил выложить пост в социальные сети, чтобы поскорее найти хозяина.  

Фото №1 - В Башкирии спасена корова, которая упала в заброшенный колодец

«Чья корова? Заберите, пока живая. Напротив Патриотической», – написал неравнодушный мужчина под фото и видео.

Благодаря жителям микрорайона и номерной бирке на ухе животного хозяина удалось быстро отыскать.  Как сообщают очевидцы, корову с парой царапин и легким испугом благополучно вытащили из западни.

Фото: социальные сети

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