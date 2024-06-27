В Башкирии запретили шуметь по ночам

Башкирские парламентарии приняли закон «О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Башкортостан «Об обеспечении покоя граждан и тишины», сообщает пресс-служба Госсобрания — Курултая республики. Документ уточняет некоторые положения, касающиеся нарушения покоя граждан ночью, связанного с проведением спортивных и иных игр.   

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Действующим законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадали, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Новый закон устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ

Запрет не распространяется на массовые мероприятия, которые проводятся по решению либо с согласия органов госвласти или органов местного самоуправления.

Напомним, по закону «Об обеспечении покоя граждан и тишины» ночное время – это период времени в будние дни с 23 до 7 часов, а в выходные и праздничные нерабочие дни — с 23 до 9 часов.

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