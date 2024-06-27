В Башкирии запретили шуметь по ночам

Действующим законодательством запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадали, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Новый закон устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания-Курултая РБ