В Башкирии женщина бросила без присмотра и пропитания почти 100 собак и кошек

В селе Иглино во дворе частного дома местной жительницы брошены порядка 100 собак и кошек. Об этом информирует пресс-служба судебных приставов Башкирии. Сообщается, что пропитания всем животным не хватает, во дворе полная антисанитария, в округе стоит жуткий запах.

Такое количество животных на небольшой территории – нарушение санитарно-эпидемических норм, что угрожает жизни и здоровью собак. Кроме того, им необходима специализированная помощь, в том числе медицинская.

Сельчане подали в суд иск, в соответствии с которым владелица питомника должна прекратить массовое содержание животных и вывезти их в спецучреждение. Однако решение суда женщина не исполняет, не пускает на свою территорию судебных приставов и отказывается контактировать с местной ветеринарной станцией.

Судебные приставы Иглинского района обратились к неравнодушным жителям Башкирии с просьбой не оставаться в стороне и помочь пристроить животных в специализированные учреждения. Желающие могут позвонить в Иглинское районное отделение судебных приставов Главного управления ФССП России по РБ по номеру: 2-24-40 (код 34795) либо обратиться по адресу: с. Иглино, ул. Ленина, д. 79.