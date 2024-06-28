В Башкирии в запертой квартире нашли тела целой семьи

В Октябрьском 23 июня в одной из квартир обнаружили тела пожилых родителей и их взрослого сына. По данным информационного агентства «Башинформ», соседи долгое время ощущали неприятный запах из помещения, и он усиливался с каждым днем. Квартиру вскрыли, в ней нашли в ней три уже разлагающихся трупа.