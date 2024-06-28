Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажиров в Уфе

Транспортная прокуратура завершила проверку по обращению пассажиров авиакомпании «Россия» о нарушении прав потребителей. Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В феврале текущего года вылет рейса Уфа – Хургада был задержан по техническим причинам более чем на 23 часа. Однако перевозчик не предоставил пассажирам горячее питание.