Авиакомпанию наказали за нарушение прав пассажиров в Уфе

Транспортная прокуратура завершила проверку по обращению пассажиров авиакомпании «Россия» о нарушении прав потребителей. Об этом информирует пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В феврале текущего года вылет рейса Уфа – Хургада был задержан по техническим причинам более чем на 23 часа. Однако перевозчик не предоставил пассажирам горячее питание.
По этой причине Уфимская транспортная прокуратура вынесла представление главе авиакомпании, а перевозчика привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.