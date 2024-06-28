Две нетрезвые туристки из Башкирии нарушали общественный порядок на воде

Накануне транспортная полиция Перми привлекла к административной ответственности двух женщин – пассажирок круизного лайнера. Он следовал по маршруту Пермь – Казань – Пермь.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, полицией в одной из кают теплохода задержаны две жительницы Башкирии 53-х и 57 лет, которые, будучи нетрезвыми, нарушали общественный порядок.

Как только судно прибыло в Пермь, пассажиры должны были покинуть его. Однако дебоширки отказывались выходить из своей каюты. В итоге их доставили в участок и провели медосвидетельствование, результаты которого подтвердили наличие алкоголя в крови.