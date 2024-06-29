В Башкирии сильные дожди подтопили дороги и дворы

28 июня в Башкирии прошли сильные дожди. Ливни сопровождались грозами и порывами ветра до 20-25 м/с.
Так, в Зиалирском районе за сутки уровень осадков достиг до 40 мм. В Бакалинском районе порывы ветра достигали 17 м/с. С вечера в деревнях Нордовка, Тихоновка, Даниловка, Дмитриевка, Варварино и Петропавловка Мелеузовского района частично нарушилось электроснабжение. Без света остались 522 дома. Восстановить электроснабжение удалось к 22:30.
В результате порывов ветра было частично нарушено электроснабжение в сёлах Ермолаево и Бахмут Куюргазинского района, без света остались 52 дома. Специалисты МРЭС сегодня, 29 июня, в 05:00 часов электроснабжение полностью восстановили.
В штабе отработаны обращения жителей по отведению скопившихся дождевых вод с трёх частных дворов в селе Аскарово Абзелиловского района. В течение двух часов работа была завершена, вода ушла.
Также обратились жители Сибая с просьбой отвести скопившиеся дождевые воды с четырёх участков частных территорий. Проблема устранена за три часа.
Кроме этого, специалисты отвели дождевые воды с одного участка частной территории и откачали воды с цокольного этажа в Ишимбае.
Сегодня в деревне Озёрное Абзелиловского района с 01:30 в результате продолжительного дождя начался перелив через участок автодороги Озёрное — Кусимовский рудник. На место выехала оперативная группа МЧС РБ, спасатели и глава администрации района. После оценки обстановки сразу же проведено оповещение населения путём подворового обхода. Для эвакуации жителей подготовлено четыре автобуса и пункт временного размещения. Для прохождения воды и минимизации последствий организована работа двух экскаваторов, которые провели отсыпку края дорожного полотна для исключения перелива воды в сторону жилых домов.
Дождевым паводком в населённом пункте подтоплено 94 придомовые территории, жилые дома не затоплены. Ведутся работы по оборудованию прорана (траншеи) на участке автодороги для пропуска дождевых вод.
Фото: МЧС по РБ.