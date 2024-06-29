В Башкирии сильные дожди подтопили дороги и дворы

Сегодня в деревне Озёрное Абзелиловского района с 01:30 в результате продолжительного дождя начался перелив через участок автодороги Озёрное — Кусимовский рудник. На место выехала оперативная группа МЧС РБ, спасатели и глава администрации района. После оценки обстановки сразу же проведено оповещение населения путём подворового обхода. Для эвакуации жителей подготовлено четыре автобуса и пункт временного размещения. Для прохождения воды и минимизации последствий организована работа двух экскаваторов, которые провели отсыпку края дорожного полотна для исключения перелива воды в сторону жилых домов.