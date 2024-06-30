В Башкирии из-за проливных дождей подтоплены несколько населенных пунктов

В Башкирии на территории нескольких муниципалитетов из-за сильных ливней повысился уровень воды в реках. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.
Так, в деревне Нижнеарметово Ишимбайского района из берегов вышла река Малая Арметка. В результате подтопленными оказались пять придомовых территорий. В ведомстве уточнили, что ни одно строение не пострадало, сейчас вода пошла на спад.
В деревне Башкирское Ильчикеево в Салаватском районе из-за подъема воды в реке Сикияз перелило дорогу через временный мост.
Между селами Зуяково и Габдюково разлилась река Инзер. В Бриштамаке подтоплены 4 придомовых территории, там сейчас вода убывает. В селе Александровка подтоплены 17 придомовых территорий, тоже фиксируется спад уровня воды.
В селе Красноусольск, что в Гафурийском районе, разлилась река Усолка. Вода «дошла» до 4 придомовых участков. Дома не пострадали.
Ситуация находится на контроле МЧС, отметили в ведомстве.
Фото: ГУ МЧС России по РБ