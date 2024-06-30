В Башкирии на трассе М-5 произошла смертельная авария

Сегодня днем на трассе «М-5 Урал» произошла авария: один погибший. Подробности нам рассказали в пресс-службе ГАИ по республике.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по дороге из поселка «Алкино». Когда перестраивался, не уступил дорогу внедорожнику «Ленд Ровер». Последний ехал в сторону города Самары.

В результате столкновения водитель иномарки от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель отечественной легковушки госпитализирован.

На месте происшествия работают госавтоинспекторы и представители других служб. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.