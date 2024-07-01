В Башкирии резко растет уровень воды на горных реках

В Башкортостане зафиксирован рост уровня воды на горных реках республики. На Инзере на некоторых участках он поднялся на 1,8 метра, на Юрюзани — более чем на 2 метра. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Ситуация находится на контроле экстренных служб.