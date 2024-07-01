В Башкирии резко растет уровень воды на горных реках

В Башкортостане зафиксирован рост уровня воды на горных реках республики. На Инзере на некоторых участках он поднялся на 1,8 метра, на Юрюзани — более чем на 2 метра. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. Ситуация находится на контроле экстренных служб.

Радий Хабиров поручил главам муниципалитетов из зоны риска быть готовыми к любому развитию событий. Также он напомнил, что накануне встречался с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества». Руководитель региона поручил главам администраций на местах в обязательном порядке на свои оперативные совещания приглашать представителей госфонда.

Очень важно, чтобы социальный координатор присутствовал на совещаниях, чтобы они доводили до вас, какие проблемы в социуме имеются.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Уфимская волна
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