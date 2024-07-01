В Башкирии пожилую женщину со слабоумием искали несколько дней

В минувшую пятницу экстренные службы получили сообщение о том, что в деревне Сатлык Нуримановского района республики пропала 76-летняя женщина, информирует пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС.

Как рассказали ее родные, рано утром старушка ушла в сторону лесополосы и обратно не вернулась. Уточнятся, что женщина страдает деменцией. Ее разыскивали в течение четырех дней. К поискам подключились спасатели, полиция, кинологи, местные жители и волонтеры.

Бабушку нашли только сегодня утром в лесу на старой делянке. Женщина была очень слаба, ей требовалась помощь медиков.