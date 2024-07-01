В Башкирии усилили надзор за перевозкой детей

В Башкортостане усилили работу в сфере дорожных перевозок детей. Лето традиционно — пора каникул. Школьников везут в лагеря и на экскурсии. Однако не все перевозчики делают это по правилам. Между тем штраф — это самое малое, чем может отделаться водитель.

Чтобы пребывание детей было максимально безопасным, уже на перроне их встречают сотрудники МЧС. В общей сложности на поезде в республику приехали почти 150 детей Донбасса.

Впрочем, путь еще не завершен. Чтобы доехать до детского лагеря, где они проведут ближайшие три недели, потребуется как минимум два часа дороги на автобусах.

Помимо стандартных требований при организованной перевозке детей, есть и специальные. Например, к внешнему виду автобусов. Спереди и сзади на них в обязательном порядке должны быть таблички с обозначением «Дети», а также хорошо просматриваемые проблесковые маячки.

Именно поэтому в автобусе помимо водителя должен быть как минимум один сопровождающий. Ну а если передвигается колонна из трех транспортных средств, то и сопровождение автолюбителей ГАИ.

По понятным причинам летом число организованных перевозок детей возрастает в разы. Именно поэтому вопрос безопасности несовершеннолетних на дорогах — на особом контроле.