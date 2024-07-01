В Уфе продолжается реализация инфраструктурного проекта «Южные ворота»

До конца августа мы планируем произвести технический пуск движения по улице Рыленко и по развязке Пугачёва-Рыленко. Здесь в принципе высокая степень готовности. По объекту Пугачёво первый и второй этап движения мы планируем произвести где-то по боковым проездам, где-то кусочками с одной стороны на другую, с полным завершением работ уже к концу года.

Евгений Кулешов, заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации г. Уфы