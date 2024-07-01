В Уфе продолжается реализация инфраструктурного проекта «Южные ворота»

В Уфе продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота», приуроченного к 450-летнему юбилею города. В его рамках одновременно строится улица Генерала Рыленко и ведётся реконструкция улицы Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.
Строительная площадка словно муравейник. А весь масштаб работ можно оценить с высоты птичьего полёта. После сдачи объекта уфимцы получат новый транспортный коридор протяженностью порядка 6,5 километров. Но прежде придётся ещё немного потерпеть. Для строительства «Южных ворот» ввели дополнительные ограничения движения.
До конца года будут закрыты оба направления по проезжей части улицы Пугачева на участке от Геофизиков до Бородинской. А до конца лета перекроют правую полосу проезжей части улицы Пугачева в сторону Нагаево на участке от Авиаторской, 29, до перекрестка улиц Пугачева и Бельской. Движение перенаправят по новой объездной дороге.
Объект довольно сложный, ведется в близости от жилой застройки. И рабочим приходится сталкиваться с подземными коммуникациями, вносить изменения в проект. Сейчас завершается работа по строительству подъездных путей к новому путепроводу.
Путепровод позволит перераспределить нагрузку на южном выезде и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов города. После завершения этой стройки здесь начнётся другая, многоэтажная.
Южные ворота — один из главных инфраструктурных проектов к юбилею города. После его сдачи пропускная способность составит 50 тыс. автомобилей в сутки. На начало июня работы были завершены на 65%. Сейчас этот показатель уже выше.