В Уфе ветераны боевых действий почтили память павших сослуживцев

В столице республики ветераны боевых действий почтили память павших сослуживцев. По традиции каждый год 1 июля сначала они возлагают цветы к мемориалу «Скорбящая мать».

Затем — в парке «Первомайский» у памятной плиты, посвященной защитникам Отечества, павшим на поле боя. Там развернули и полевую кухню, где каждый мог отведать солдатскую кашу.

Организовали и различные активности, в том числе и мастер-классы. К примеру, по плетению маскировочных сетей и по сборке дронов. Провели и конкурс между ветеранами. Они на время собирали и разбирали автомат. На выставке можно было посмотреть, каким оружием и бронежилетами пользовались во время штурма.