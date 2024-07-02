Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с первой годовщиной

Уфимскому хоспису исполнился год. Сегодня в честь этого события глава республики вручил сотрудникам государственные награды. Инициатива создания учреждения паллиативной помощи принадлежит Радию Хабирову. Поддержали идею предприниматели и люди, неравнодушные к чужой беде. Уникальность хосписа в том, что это второе в стране учреждение, построенное с нуля.
Вот уже целый год эти люди с большими сердцами создают для подопечных хосписа домашний уют. Судьбы оказавшихся здесь всегда тяжелые, и работать в таком месте черствые люди не смогут.
Свои двери уфимский хоспис открыл ровно год назад. Это уникальное учреждение по своей масштабности — единственное в стране, оказывающее паллиативную помощь. Идея возведения такого важного для республики проекта принадлежит главе республики. Его поддержали и другие неравнодушные люди — помогали, чем могли.
В честь годовщины хосписа подопечным организовали пикник на свежем воздухе. Радий Хабиров пообщался с ними, спросил об условиях проживания. Хотя в учреждении сделано всё, чтобы условия были лучшие. Палаты, их можно назвать комнатами, расположены на первом этаже — в любое время можно выйти на прогулку. Занавески, скатерти, и даже есть домашний питомец — черный кот, но здесь не суеверны, верят только в добро.
Сегодня коечный фонд хосписа включает 40 мест для взрослых и 20 для детей, однако в будущем его планируют расширить. Ведь неизлечимо больных людей в республике намного больше. В поддержке нуждаются как они сами, так и их родные — и в этом учреждении готовы протянуть руку помощи каждому.
К слову, помочь подопечным хосписа и сделать подарок к годовщине может любой желающий. На сайте есть все необходимые данные для перечисления средств. И не важно, какая это будет сумма — любая станет символом того, что доброта — ценность, разрушить которую не смогут ни время, ни обстоятельства.