Радий Хабиров поздравил коллектив Уфимского хосписа с первой годовщиной

Уфимскому хоспису исполнился год. Сегодня в честь этого события глава республики вручил сотрудникам государственные награды. Инициатива создания учреждения паллиативной помощи принадлежит Радию Хабирову. Поддержали идею предприниматели и люди, неравнодушные к чужой беде. Уникальность хосписа в том, что это второе в стране учреждение, построенное с нуля.

Вот уже целый год эти люди с большими сердцами создают для подопечных хосписа домашний уют. Судьбы оказавшихся здесь всегда тяжелые, и работать в таком месте черствые люди не смогут.

Свои двери уфимский хоспис открыл ровно год назад. Это уникальное учреждение по своей масштабности — единственное в стране, оказывающее паллиативную помощь. Идея возведения такого важного для республики проекта принадлежит главе республики. Его поддержали и другие неравнодушные люди — помогали, чем могли.

Хоспис мы строили всем миром. И много людей помогали, чем могли. Кто-то выделял средства, кто-то направлял сюда строителей, кто-то помогал подключиться к инженерным сетям. И в этом я вижу ещё одну ценность хосписа – что вся республика, неравнодушные люди объединились и построили этот нужный и важный объект. Огромное спасибо всем, кто приложил к этому руку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В честь годовщины хосписа подопечным организовали пикник на свежем воздухе. Радий Хабиров пообщался с ними, спросил об условиях проживания. Хотя в учреждении сделано всё, чтобы условия были лучшие. Палаты, их можно назвать комнатами, расположены на первом этаже — в любое время можно выйти на прогулку. Занавески, скатерти, и даже есть домашний питомец — черный кот, но здесь не суеверны, верят только в добро.

Сегодня коечный фонд хосписа включает 40 мест для взрослых и 20 для детей, однако в будущем его планируют расширить. Ведь неизлечимо больных людей в республике намного больше. В поддержке нуждаются как они сами, так и их родные — и в этом учреждении готовы протянуть руку помощи каждому.

Для нас для всех время так быстро пролетело, потому что каждый день все, кто здесь работают, кто занимается хосписом, каждый день приходят сюда и общаются с нашими подопечными. Они, конечно, вкладывали свою душу, своё сердце, свой профессионализм, свой труд. Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Уфимский хоспис»