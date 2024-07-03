В Башкирии за сутки пропали двое подростков

В период летних каникул учащаются инциденты с детьми, констатируют специалисты госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Только за вчерашний день пропали двое несовершеннолетних. К родным в деревню Урняк отправился 17-летний стерлитамаковец, но по дороге куда-то пропал и не выходил на связь. Спустя время, его нашли сотрудники полиции.

Аналогичный случай зафиксирован в Учалинском районе, где пропал 11-летний школьник. Родители обратились за помощью спасателей. Но потом им удалось найти сына самостоятельно.

В ведомстве напоминают, что летом с детьми может произойти все, что угодно. Родителей просят заучить с ними номера экстренных служб и обучить элементарным правилам безопасного поведения.