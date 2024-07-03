В Уфе мужчина упал в овраг и получил серьезные травмы

Вчера вечером экстренные службы Уфы получили информацию о том, что в районе улицы Чекалина в овраг упал мужчина и получил серьезные травмы и ушибы. На место выехала бригада скорой помощи и спасатели Управления гражданской защиты столицы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 46-летнему пострадавшему зафиксировали поврежденные ногу и руку, с помощью альпинистского снаряжения подняли наверх и доставили в стационар.

По предварительной информации, мужчина оступился и упал, когда спускался по очень крутой деревянной лестнице к ручью. Он самостоятельно связался с дочерью, которая вызвала экстренные службы.