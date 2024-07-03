Жители Башкирии увидят соединение двух планет

Жители Башкирии вновь смогут понаблюдать за интересным астрономическим явлением. Подробности рассказали в Уфимском планетарии.
15 июля на небосклоне соединятся две планеты – Марс и Уран. Небесные тела встретятся в созвездии Тельца и будут видны утром перед рассветом на востоке.
Марс, как яркая желтая звездочка, будет виден правее и выше очень яркого Юпитера, находящегося невысоко над горизонтом на северо-востоке. Уран не виден невооруженным глазом, но это соединение — хорошая возможность, чтобы его отыскать. Наведя бинокль на Марс, рядом с ним в поле зрения бинокля будет виден и Уран. Планеты восходят практически одновременно — в 01:20 по уфимскому времени — и будут видны до тех пор, пока не растают в лучах утренней зари.
Фото: Уфимский планетарий.