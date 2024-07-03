БАГСУ выпустил 35 бакалавров юридического факультета

11 из них получили диплом с отличием. Мероприятие состоялось в Доме Госсобрания. Это первый выпуск после двухлетнего перерыва. Несмотря на все сложности, через которые прошла академия, образование, получаемое в БАГСУ при главе республики, востребовано как студентами, так и работодателями.

Список вакансий, куда бы могли пойти работать выпускники, широк. Готовят специалистов для работы на госслужбе. Это министерства, ведомства, муниципалитеты. А также юристов и управленцев самых разных отраслей экономики.

На факультете студенты не только участвуют в учебном процессе, но и активно вовлекаются в научную жизнь. Докладывают о результатах своих научных исследований на международных и иных конференциях, семинарах, круглых столах и вебинарах, публикуют научные работы, принимают активное участие в общественной жизни факультета и академии.