В Уфе планируют благоустроить территорию возле уникального здания за Телецентром

За зданием Телецентра расположен уникальный старинный объект «Водонапорная башня». Ее построили в 1901 году. О планах по благоустройству этой территории рассказал мэр столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.
Сити-менеджер также отметил, что как только башня будет передана в муниципальную собственность, власти города приступят к разработке проекта ее реконструкции. Также Ратмир Мавлиев обратился к уфимцам с просьбой рассказать о своих идеях и предложениях по благоустройству этого объекта.
Фото: Ратмир Мавлиев, ТГ