В Уфе планируют благоустроить территорию возле уникального здания за Телецентром

За зданием Телецентра расположен уникальный старинный объект «Водонапорная башня». Ее построили в 1901 году. О планах по благоустройству этой территории рассказал мэр столицы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях.

Отсюда открывается невероятно красивый вид на реку Белую. В первую очередь, приведем в порядок прилегающую территорию. Установим ограждения и скамейки на смотровой площадке, уложим плитку. Проработаем вопрос расширения парковочной зоны.

Сити-менеджер также отметил, что как только башня будет передана в муниципальную собственность, власти города приступят к разработке проекта ее реконструкции. Также Ратмир Мавлиев обратился к уфимцам с просьбой рассказать о своих идеях и предложениях по благоустройству этого объекта.