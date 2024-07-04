В Баймакском районе разводят лошадей башкирской породы

В Баймакском районе республики разводят лошадей башкирской породы. Братья Ильнур и Ильназ Хамитовы из деревни Каратал получили грант на развитие своего дела в рамках госпрограммы «Агростартап».

Она реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Почти 5 млн рублей пошли на приобретение лошадей, трактора, доильного аппарата и электропастуха. Часть оборудования фермеры взяли в аренду.