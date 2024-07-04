В Уфе ребенок получил серьезную травму глаза в детском саду

В башкирской столице по требованию прокуратуры оштрафован детский сад за травмирование глаза одного из воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в апреле текущего года 6-летний мальчик находился в дошкольном учреждении, когда во время игры со сверстником получил травму глаза. В результате ребенку было сделано несколько операций.

Детский сад обязали выплатить 50 тысяч рублей по инициативе прокуратуры за «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся».