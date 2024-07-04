В Уфе ребенок получил серьезную травму глаза в детском саду

В башкирской столице по требованию прокуратуры оштрафован детский сад за травмирование глаза одного из воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото №1 - В Уфе ребенок получил серьезную травму глаза в детском саду

Установлено, что в апреле текущего года 6-летний мальчик находился в дошкольном учреждении, когда во время игры со сверстником получил травму глаза. В результате ребенку было сделано несколько операций.  

Детский сад обязали выплатить 50 тысяч рублей по инициативе прокуратуры за «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся».

Также в отношении заведующей дошкольного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении за то, что она не представила сведения об инциденте в надзорное ведомство.

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