Садоводов уфимских СНТ просят покинуть участки

Из-за повышения уровня воды в реке Уфе в нескольких садоводческих товариществах возможны переливы дорог. Об этом информирует Управление гражданской защиты города.

В частности, в опасную зону могут попасть СНТ Кировского района: «Зелёный мыс», «Гипроводхоз», «Дорожник», «Дубки», «Журналист», «Красный сад», «Маяк», «Октябрь-5», «Рассвет», «Труд», «Уфимка», «Ягодка» и «Березка-4».

В ведомстве рекомендуют садоводам покинуть территорию садов. Тем же, кто планирует отправиться на дачу, лучше отложить поездку до улучшения обстановки.