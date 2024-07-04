Стало известно, сколько дворов благоустроят в 2024 году по программе «Башкирские дворики»

В Башкортостане в этом году благоустроят почти 150 дворов по программе «Башкирские дворики». Это уникальный проект по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов. Важно, что преображения проходят согласно пожеланиям самих жителей. Программа включает в себя строительство детских и спортивных площадок, озеленение, обустройство парковок, тротуаров. Радий Хабиров назвал «Башкирские дворики» лучшим проектом в сфере ЖКХ. И программа будет продолжена. В ее рамках недавно завершилось преображение в городе Октябрьском.

И это лишь часть преображенной территории. Два месяца потребовалось, чтобы безжизненный пустырь с одинокими качелями превратился не просто в игровую площадку, а в большой дворовый комплекс. Не каждая новостройка способна похвастаться такой территорией.

На 6 домов здесь три двора. Но каждый из них не просто благоустроили, а объединили в единый ансамбль. Здесь и зона для малышей, и два больших комплекса для детей постарше. В разнообразии горок можно запутаться. Все с бортами безопасности или закрытого типа. Отдельно — спортивная зона с тренажёрами. Вне возраста. К занятиям уже приобщались и пенсионеры, и дети.

Для пенсионеров особое удовольствие, как они признаются сами, знакомиться с новой флорой. Все уже освоили интернет, так что, как говорят они, «гуглят названия» деревьев.

Преобразить территорию удалось благодаря программе «Башкирские дворики». При разработке проекта уже традиционно учитывались пожелания жителей. Но есть приятные детали, которые подрядчик решил добавить самостоятельно. Например, фигуры героев из любимых мультфильмов.