В Уфе открылась выставка «Лики Гоголя»

В Уфе открылась выставка «Лики Гоголя» из собрания музея-заповедника «Абрамцево». Экспозиция находится в мемориальном доме Аксакова. Там представлено более 50-ти уникальных произведений художников XIX-XXI веков, посвященных русскому писателю Николаю Гоголю.

Посетители смогут увидеть графические работы, живопись и скульптуры мастеров. Среди портретов писателя — работы художников и иллюстраторов Петра Боклевского, Владимира Маковского, Виктора Васнецова, Алексея Кравченко, Дмитрия Митрохина, Сергея Алимова, Виталия Горяева и других. Перед посетителями предстают герои «Ревизора», «Женитьбы», «Мертвых душ», «Тараса Бульбы» и других бессмертных творений. Поражает скульптура Владимира Амодео, который вдохновился произведением Гоголя «Нос». Выставка продлится до 9 августа.

Выставка — попытка приблизиться к гению писателя. Во времена Гоголя Абрамцево было поместьем, усадьбой, находящейся в полусотне вёрст от Москвы. Писатель приезжал туда к своему другу, владельцу усадьбы, писателю Сергею Аксакову. Впоследствии Аксаков написал очерк о нем — «История моего знакомства с Гоголем».