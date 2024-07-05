Из Уфы в Батуми запустили прямое авиасообщение

Программа полетов авиакомпании Red Wings из аэропорта «Уфа» в Батуми (Грузия) стартовала накануне, 4 июля. Вчера с максимальной загрузкой из столицы Башкирии вылетел первый рейс.

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 еженедельно по четвергам. Из Уфы самолеты будут вылетать в 10:20, а обратно – в 14:15 (время указано местное для каждого аэропорта). Время полета составит 3 часа 35 минут.