В Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами в салоне

Накануне в Бурзянском районе неподалеку от деревни Байназарово загорелся пассажирский автобус марки Hyundai Universe. Как рассказали очевидцы происшествия, все пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал. Предварительно, в автобусе ехали туристы, для которых позже был отправлен резервный транспорт.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, автобус двигался из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В салоне находились 43 человека, в том числе 4 детей. В настоящее время республиканская прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.
Фото: прокуратура РБ