В Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами в салоне

Накануне в Бурзянском районе неподалеку от деревни Байназарово загорелся пассажирский автобус марки Hyundai Universe. Как рассказали очевидцы происшествия, все пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал. Предварительно, в автобусе ехали туристы, для которых позже был отправлен резервный транспорт.