В Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами в салоне

Накануне в Бурзянском районе неподалеку от деревни Байназарово загорелся пассажирский автобус марки Hyundai Universe. Как рассказали очевидцы происшествия, все пассажиры успели эвакуироваться, никто не пострадал. Предварительно, в автобусе ехали туристы, для которых позже был отправлен резервный транспорт.     

Фото №1 - В Башкирии на ходу загорелся автобус с туристами в салоне

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, автобус двигался из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. В салоне находились 43 человека, в том числе 4 детей. В настоящее время республиканская прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит работу перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. 

пресс-служба прокуратуры РБ

Фото: прокуратура РБ

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