В Уфе задержали мужчину, который воровал из подъездов велосипеды

В башкирской столице задержали 40-летнего похитителя велосипедов. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, вор орудовал на территории Уфы с апреля текущего года.

Предварительно установлено, что мужчина проникал в подъезды многоквартирных жилых домов, находил там велосипеды, оставленные без присмотра, и воровал их. Всего он похитил 15 велосипедов.

Сообщается, что по месту жительства подозреваемый не проживал, вел бродяжнический образ жизни. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Сам воришка рассказал, что все велосипеды продавал случайным прохожим. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.