Стало известно, сколько специалистов выпустил БГПУ в 2024 году

Колыбель башкирской педагогики прощается со своими выпускниками. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы выпустил в этом году 750 специалистов. Из них более 40 студентов окончили факультет башкирской филологии.

Дипломированные специалисты по двум направлениям: башкирско-русское и башкирско-английской. Учиться приезжают из разных городов и регионов, Оренбургской, Челябинской областей и республики Татарстан. Вручение дипломов отличникам учебы прошло в Колонном зале Министерства сельского хозяйства.