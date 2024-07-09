В селе Башкирии из-за дождей произошел подмыв водопропускных труб

Сегодня утром экстренные службы Башкирии получили сообщение о происшествии в Николаевском сельсовете Белорецкого района. Предварительно, из-за проливного дождя из берегов вышла река Арша и произошел подмыв водопропускных труб. В результате проезд в северную часть села был отрезан.

По данным пресс-службы республиканского госкомитета по ЧС, 29 сельчан в 10 домах населенного пункта оказались изолированными от большой земли. Пока связь в селе отсутствует. На месте работают сотрудники МЧС и спасатели госкомитета.

Кроме того, в указанном районе ведется ремонт линии электропередач. По этой причине в селе Верхнеаршинский нет электричества. Здесь проживают 83 человека, в том числе 7 детей.

Ситуация находится на контроле госкомитета республики по ЧС.