На «Иннопроме» открыли Межвузовский центр искусственного интеллекта Евразийского НОЦ

На «Иннопроме» в режиме реального времени открыли Межвузовский центр искусственного интеллекта Евразийского НОЦ. Он создан в сотрудничестве Уфимского университета науки и технологий, нефтяного университета и предприятия «Лексема», которое специализируется на разработке программного обеспечения и разработках в сфере искусственного интеллекта для промышленности. Центр искусственного интеллекта позволит внедрять разработки наших учёных в конкретные отрасли промпроизводства.