На «Иннопроме» открыли Межвузовский центр искусственного интеллекта Евразийского НОЦ

На «Иннопроме» в режиме реального времени открыли Межвузовский центр искусственного интеллекта Евразийского НОЦ. Он создан в сотрудничестве Уфимского университета науки и технологий, нефтяного университета и предприятия «Лексема», которое специализируется на разработке программного обеспечения и разработках в сфере искусственного интеллекта для промышленности. Центр искусственного интеллекта позволит внедрять разработки наших учёных в конкретные отрасли промпроизводства.
Межвузовский центр искусственного интеллекта Евразийского НОЦ станет местом, где научная мысль встречается с инновациями, а новые идеи обретут жизнь благодаря современным технологиям. Сотрудниками Центра станут более 20 человек, половину которых составят молодые ученые. Студенты, участвуя в проектах, получат возможность становиться специалистами в области искусственного интеллекта прямо во время учёбы.