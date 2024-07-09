Артур Шайнуров подал документы для участия в выборах Главы Башкирии

В Центральную избирательную комиссию Республики поступили документы для регистрации кандидатом на должность Главы Башкортостана Артура Шайнурова. Он представил листы поддержки с подписями 462 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Также представил уведомление о том, что не имеет счетов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Выборы Главы Башкортостана пройдут 6, 7 и 8 сентября.