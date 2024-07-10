В Башкирии приступили к заготовке сена

В Башкортостане хозяйства 52 районов приступили к заготовке сена. На зимовку скота запасено 106 тысяч тонн грубого корма. Более активными темпами в регионе растут запасы сенажа. Его заготовлено 440 тыс. т., это 40% от запланированного объема.

Таким образом, на сегодня обеспеченность кормами на зимовку скота составляет почти 4 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Эта работа активно идет в Зауралье. В Зианчуринском районе фермеры не жалуются на урожай. Сена, по их словам, пока достаточно, запасы в хозяйствах надеются сделать впрок и на следующий год.