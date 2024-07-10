Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях в Башкирии из-за дождей

В период с 12 на 13 июля в большинстве районов республики ожидаются продолжительные интенсивные осадки, по югу и востоку региона они будут сильными. Местами ливни, град и грозы, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждают специалисты Башгидрометцентра.