Синоптики предупреждают о возможных подтоплениях в Башкирии из-за дождей

В период с 12 на 13 июля в большинстве районов республики ожидаются продолжительные интенсивные осадки, по югу и востоку региона они будут сильными. Местами ливни, град и грозы, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом предупреждают специалисты Башгидрометцентра.
В горных районах Башкирии на реках возможны резкие подъемы уровней воды. Кроме того, синоптики ожидают формирование дождевых паводков и увеличение притока к гидротехническим сооружениям. В некоторых районах вода может выйти на пойму, а пониженные участки местности могут быть подтоплены.
Фото: ГУ МЧС России по РБ