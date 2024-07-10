В Уфе увеличат количество вагонов в электричках

В Уфе продолжается ремонт Шакшинского моста. С 9 по 24 июля мост будет полностью закрыт для проезда.

Для обеспечения жителей транспортом будет увеличено количество вагонов в электричках до Шакшы. Каждый поезд будет иметь 8 вагонов. Также для подвозки пассажиров к станциям организовано 54 автобуса.