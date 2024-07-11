В Благовещенске благоустраивают территории по программе «Башкирские дворики»

Новые автомобильные и пешеходные дороги, зоны парковок, безопасная детская площадка. В микрорайоне Низа города Благовещенска ведется благоустройство двух территорий между улицами Коммунистической, Кирова, Мира и Советской, Коммунистической и Пушкина.

Это историческая часть города, поэтому ремонтных работ там не было давно. На территории расположены 16 домов, где живут около 500 благополучателей. Обновление дворов проходит в рамках программы «Башкирские дворики». На эти цели из бюджета выделено более 53 млн рублей.

Ремонтные работы начались в апреле. По проекту на этих территориях появятся парковочные места, которых раньше практически не было, обновятся дороги и тротуары, будут организованы бельевые и детская площадки. Предусмотрено и озеленение. Вся неасфальтированная зона будет покрыта газоном, а перед подъездами установят удобные скамейки. Завершение работ планируется в конце августа.

Помимо благоустройства дворов, в микрорайоне обновляется аллея Дашковых, строится физкультурно-оздоровительный комплекс, и в следующем году в планах — приступить к строительству нового детского сада.