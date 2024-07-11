В Башкирии прошёл семинар-совещание «День поля»

В Шаранском районе прошёл первый семинар-совещание «День поля». На нём обсудили замену химических препаратов для земледелия на биологические. Во время мероприятия участники лично ознакомились с процессами применения биоудобрений при возделывании полей льна и чечевицы, а также сахарной свёклы.
Среди приглашенных гостей были представители аграрного ведомства республики, начальники и специалисты районных сельхозуправлений и руководители сельхозорганизаций. Было отмечено и то, что, к сожалению, из-за санкций некоторые компании, производящие органическую продукцию, ушли с рынка. И перед нашими отечественными производителями лежит задача решить проблему.