В Башкирии прошёл семинар-совещание «День поля»

В Шаранском районе прошёл первый семинар-совещание «День поля». На нём обсудили замену химических препаратов для земледелия на биологические. Во время мероприятия участники лично ознакомились с процессами применения биоудобрений при возделывании полей льна и чечевицы, а также сахарной свёклы.