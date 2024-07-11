В Уфе запустили новейший дежурный катер

В столице Башкортостана спустили на воду дежурный катер «Патрульный». Судно в ведении Ространснадзора появилось в Уфе впервые — раньше водный транспорт контролировали с берега. Работа катера обеспечит безопасность и соблюдение законодательства — правил перевозки пассажиров и грузов на водном транспорте, уменьшит возможные несчастные случаи на воде.

Катер для борьбы с нелегалами оснащен звуковым сигналом, двумя мощными дизельными двигателями с подогревом, оборудован системами навигации и радиопередачи. При движении коммерческого судна на экране монитора высветится вся информация, в том числе о регистрации, потому что любой водный транспорт должен быть подключен к автоматической идентификационной системе.