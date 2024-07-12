В Башкирии заметили любопытную косулю

В Туймазинском районе в одном из охотхозяйств установлены камеры видеонаблюдения. Министерство экологии Башкирии поделилось интересными кадрами.

Так, камерам удалось запечатлеть любопытную косулю. Она заинтересовалась техникой и будто начала позировать.

На другом видео лесные жители лакомились солью со специализированных солонцов. Это специальные кормушки для диких зверей, с которых их подкармливают солью.

Соль нужна самцам копытных в период роста рогов, а самкам – во время вынашивания детенышей. Захаживают на солонцы также кабаны и зайцы.