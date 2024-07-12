Следователи Башкирии прокомментировали истязания детей в съемной квартире в Уфе

Ленинским межрайонным следственным отделом Уфы возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: «незаконное лишение свободы», «истязание» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».  

Фото №1 - Следователи Башкирии прокомментировали истязания детей в съемной квартире в Уфе

В пресс-службе ведомства сообщили, что по версии правоохранителей, 16 несовершеннолетних детей в возрасте от 4 до 16 лет долгое время удерживали в съемной квартире. Несколько ребят – граждане Таджикистана. Детей систематически избивали, над ними издевались.

Одному из мальчиков все же удалось бежать из квартиры. Он сразу же обратился за помощью в ближайший магазин.     

Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, а двое фигурантов – граждан Республики Таджикистан – задержаны. Сейчас устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей. Они помещены в специализированные социальные учреждения для организации за ними надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь. В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям. 

пресс-служба СУ СКРФ по РБ

В настоящее время уголовное дело для дальнейшего расследования находится в первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Башкирии.

Фото: социальные сети

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