Следователи Башкирии прокомментировали истязания детей в съемной квартире в Уфе

Ночью 12 июля в ходе совместных мероприятий следователей СКР и оперативников МВД противоправные действия в отношении несовершеннолетних были пресечены, дети освобождены, а двое фигурантов – граждан Республики Таджикистан – задержаны. Сейчас устанавливаются родители пострадавших несовершеннолетних и все обстоятельства произошедшего, оценивается состояние здоровья детей. Они помещены в специализированные социальные учреждения для организации за ними надлежащего ухода, при необходимости всем будет обеспечена медицинская и психологическая помощь. В ходе расследования действиям лиц, ответственным за совершение противоправных действий в отношении несовершеннолетних, будет дана правовая оценка, а также установлены все причины и условия, которые способствовали совершенным преступлениям.

пресс-служба СУ СКРФ по РБ