В Башкирии сотрудница банка не дала мошенникам обмануть дедушку

Пенсионер в Салавате едва не лишился 1 млн рублей. Накануне пенсионеру позвонил якобы сотрудник сотовой компании и сообщил, что срок договора по абонентскому номеру истекает и его необходимо продлить. А следом ему перезвонил уже другой мошенник, представившийся сотрудником «Госуслуг».

Далее в ходе диалога дедушку убедили, что на его имя пытаются оформить кредит на сумму более 1 млн рублей. 71-летнему жителю Салавата посоветовали опередить мошенников, снять деньги и положить их на «безопасный счет».