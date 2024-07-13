В Башкирии горнорудные компании будут наказывать из-за разбитого асфальта

Руководителям горнорудных компаний в Хайбуллинском районе сделали предупреждение. С ними пообщался первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Азат Бадранов. Большегрузы предприятий разбивают местные дороги, а чтобы избежать ответственности, перевозчики снимают номера с машин на пунктах весового контроля.

Протяженность дорог в Хайбуллинском районе — более 550 километров. Но на некоторых участках они больше похожи на лунную поверхность. В погоне за прибылью горнорудные перевозчики работают с перегрузом, при этом замазывая грязью или снимая госномера на пунктах весового контроля. Эта проблема уже не в первый раз поднимается на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.

Поговорили с перевозчиками. Принять меры, чтобы весовой контроль не проезжали с замазанными номерами. Клялись, что не будут так делать, но номера до сих пор закрываются. Договорились, что колоннами не будут ездить, что в жаркую погоду будут ездить в вечернее время. Но это всё не соблюдается. По этому пункту работаем с Ространснадзором. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района

Из-за перегруза многотонные самосвалы разрушают не только дорожное покрытие, но и мосты. Вот только в их ремонт недропользователи вкладываются неохотно. В итоге страдают местные жители. Председатель межведомственной комиссии Азат Бадранов поручил в течение месяца выявить все проблемные объекты и решить вопрос.

Давайте так. Вы опытные руководители. Мы тоже не лыком шиты. У меня к вам предупреждение. Глава района мне даёт информацию, что вы снимаете номера. Мы их не будем ловить. Мы будем Росприроднадзором проверять ваши предприятия. Шутить с нами не нужно. Прекращайте этот беспредел. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Вместе с руководителями горнорудных предприятий члены межведомственной комиссии обсудили и другие актуальные вопросы. Речь шла о ходе подготовки к разработке Подольского медно-цинкового месторождения и строительству подземного рудника, а также рекультивации нарушенных земель в пределах отвода Бурибаевского ГОКа.

Новый микрорайон в селе Подольск идёт по плану. Есть выбор, находим общий язык, общаемся. Вопросы есть, но решаем. Встречаемся, два раза в неделю проводим штабы. Один раз в неделю прием жителей села Подольск. По популярности Акъяр чаще выбирают, потом новый поселок. Рамиль Тукаев, директор по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь»

Всего предприятию необходимо привести в порядок 80 гектаров. Процесс не быстрый. Сначала на поверхность укладываются рекультивационные мембраны, покрытия, а затем плодородный слой, после чего высаживаются растения.

Отзыв лицензии для этого для этого вида бизнеса — катастрофа. Поскольку много лет они занимались, для того чтобы получить её, и потерять её из-за того, что ты не соблюдаешь определённые технологические порядки — это очень глупо. К сожалению, имеются компании, которые делают всё вполсилы, пытаются хитрить. У нас комиссия работает последовательно и систематически, поэтому, думаю, порядки наведём. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

В Хайбуллинском районе лицензию на добычу твердых полезных ископаемых имеют 15 предприятий. И благодаря деятельности межведомственной комиссии диалог властей с недропользователями налаживается. Об этом Азат Бадранов рассказал на встрече с жителями. Также, по поручению Главы Башкортостана, он вручил почетные грамоты передовикам производства.