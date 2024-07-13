В Башкирии горнорудные компании будут наказывать из-за разбитого асфальта

Руководителям горнорудных компаний в Хайбуллинском районе сделали предупреждение. С ними пообщался первый заместитель руководителя администрации Главы Башкортостана по внутренней политике Азат Бадранов. Большегрузы предприятий разбивают местные дороги, а чтобы избежать ответственности, перевозчики снимают номера с машин на пунктах весового контроля.
Протяженность дорог в Хайбуллинском районе — более 550 километров. Но на некоторых участках они больше похожи на лунную поверхность. В погоне за прибылью горнорудные перевозчики работают с перегрузом, при этом замазывая грязью или снимая госномера на пунктах весового контроля. Эта проблема уже не в первый раз поднимается на заседании межведомственной комиссии по вопросам деятельности недропользователей.
Из-за перегруза многотонные самосвалы разрушают не только дорожное покрытие, но и мосты. Вот только в их ремонт недропользователи вкладываются неохотно. В итоге страдают местные жители. Председатель межведомственной комиссии Азат Бадранов поручил в течение месяца выявить все проблемные объекты и решить вопрос.
Вместе с руководителями горнорудных предприятий члены межведомственной комиссии обсудили и другие актуальные вопросы. Речь шла о ходе подготовки к разработке Подольского медно-цинкового месторождения и строительству подземного рудника, а также рекультивации нарушенных земель в пределах отвода Бурибаевского ГОКа.
Всего предприятию необходимо привести в порядок 80 гектаров. Процесс не быстрый. Сначала на поверхность укладываются рекультивационные мембраны, покрытия, а затем плодородный слой, после чего высаживаются растения.
В Хайбуллинском районе лицензию на добычу твердых полезных ископаемых имеют 15 предприятий. И благодаря деятельности межведомственной комиссии диалог властей с недропользователями налаживается. Об этом Азат Бадранов рассказал на встрече с жителями. Также, по поручению Главы Башкортостана, он вручил почетные грамоты передовикам производства.
В целом район активно развивается за счет горнорудной промышленности. По итогам прошлого года муниципалитет занял первое место по объёму привлеченных инвестиций — порядка 500 млн рублей. Это даёт возможность строить планы дальнейшего развития, совершенствовать социальную инфраструктуру. А проблемных вопросов, связанных с недропользованием, благодаря межведомственной комиссии с каждым годом становится меньше.