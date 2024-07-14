В Башкирии во двор частного дома заползла змея и укусила хозяйку

Жительницу села Аскарово, что в Абзелиловском районе Башкирии, во дворе частного дома укусила ядовитая змея, рассказывает издание «Абзелил». Вечером сельчанка вышла во двор по хозяйству и внезапно почувствовала жжение в нижней части ноги.

Женщина подумала, что это укус муравья и не придала значения своим ощущениям. Но уже в доме она заметила, что нога стала синеть и опухать.

Ее муж решил срочно отвезти супругу в больницу, где врачи подтвердили, что ее укусила ядовитая змея. Сельчанке сделали укол с противоядием и оставили на сутки в стационаре под наблюдение. Позже она продолжила лечение дома.