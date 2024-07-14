В Уфе парень бросил свою девушку посреди леса из-за ссоры

Накануне днем в Уфе молодой человек, поссорившись со своей девушкой, оставил ее одну в лесу. Сообщение о том, что в микрорайоне Зеленая роща на левом берегу реки Уфы женщина просит о помощи, получили сотрудники Управления гражданской защиты города.

Спасатели отправились спасать девушку на катере. Как позже рассказала она сама, они приехали в лес вместе с парнем. Пока гуляли, возник конфликт, из-за которого молодой человек бросил девушку одну в лесу, и она почти два часа бродила в поисках выхода к реке. Крики уфимки услышали очевидцы и передали информацию спасателям.