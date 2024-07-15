В Башкирии в ближайшие дни погода будет теплой, но дождливой

По данным Башгидрометцентра, сегодня в республике местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-восточный, умеренный. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.

Завтра, 16 июля, в некоторых районах региона синоптики обещают вновь кратковременные дожди и грозы. Ветер сохранит свое направление. Ночью температура воздуха от +13 до +18, днем – от +20 до +25 градусов.